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Karabük'te kamyon kasasındaki iş makinesinin kepçesi üst geçide takıldı

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Karabük'te kamyon kasasındaki iş makinesinin kepçesi üst geçide takıldı

Karabük'te kamyon kasasında bulunan iş makinesinin kepçesi üst geçide takıldı.

Karabük'te kamyon kasasında bulunan iş makinesinin kepçesi üst geçide takıldı.

Bayır Mahallesi Menderes Caddesi'nde seyreden 78 AJJ 344 plakalı kamyonun kasasında bulunan iş makinesinin kepçesi, üst geçide takılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İş makinesinin kepçesi sökülerek takıldığı yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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