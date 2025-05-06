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Karabük'te Kamyon Çarpması Sonucu Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Karabük'te Kamyon Çarpması Sonucu Bir Kadın Hayatını Kaybetti
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Karabük'te yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Afganistan uyruklu 18 yaşındaki Sawita Faizi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARABÜK'te yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Afganistan uyruklu Sawita Faizi (18) isimli kadın hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde meydana geldi. B.Ö. yönetimindeki 78 ABS 003 plakalı kamyon yolun karşısına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu Sawita Faizi'ye çarptı. Kazada Sawita Faizi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Faizi, kurtarılamadı.

Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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