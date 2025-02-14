Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu

TÜSİAD Başkanı, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
Devlet Bahçeli taburcu oldu

Devlet Bahçeli taburcu oldu

Karabük'te "Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları" semineri düzenlendi

Karabük'te
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te kent protokolü ve kamu yöneticilerine "Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları" semineri verildi.

Karabük'te kent protokolü ve kamu yöneticilerine "Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları" semineri verildi.

Karabük Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik himayelerinde 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda Nihat Aytürk tarafından verilen seminerde, resmi toplantılardan törenlere, davetlerden yazışma kurallarına kadar protokolün çeşitli boyutları ele alındı.

Nihat Aytürk, sadece resmi ortamlarda değil, günlük iş hayatında ve sosyal etkileşimlerde de protokol kurallarının önemini vurguladı.

Nezaket ve görgü kuralları, hitap ve karşılama protokolleri gibi konularda katılımcılara bilgiler sunuldu.

Vali Yavuz, ev sahipliğinden dolayı Karabük Üniversitesine ve etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Valilik proje ekibine teşekkür ederek, semineri veren Nihat Aytürk'e de şükranlarını sundu.

Seminere, Vali Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve eşi Derya Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman ve eşi Betül Akman, Karabük Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Aynur Çelik, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ve eşi Ebru Kırışık, vali yardımcıları, kaymakamlar, il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile personeli katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
img

Yaptığı bu iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
img

Herkes çağrı yapmasını beklerken, Öcalan Bayık'a mektup gönderdi
img

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç
Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı

Yaptığı bu iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
Galatasaray mağlubiyeti Hollanda'yı salladı

Galatasaray'ın farklı mağlubiyeti Hollanda basınında
ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar
Fenomen Merve Taşkın'dan tepki çeken 14 Şubat teklifi! CİMER'e şikayet yağdı

Cesur pozlarıyla tanınan fenomenden 14 Şubat teklifi! 400 bin TL'ye...
Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü

Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Neyse ki biri çıkıp haddini bildirdi
ABD, ülkede hızla ayılan kuş gribi nedeniyle Türkiye'den 15 bin ton yumurta alacak

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.