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Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Karabük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Karabük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde bir iş yerinde kaçak sigara imal edildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonda, 3 bin 175 dolu makaron, 5 bin 480 boş makaron, 2 kompresör, 2 dolum makinası, 1100 şeffaf poşet ele geçirilirken Y.S. (39) ve S.S. (41) gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Karabük Güncel Haberler

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