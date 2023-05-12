Karabük'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Karabük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde bir iş yerinde kaçak sigara imal edildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonda, 3 bin 175 dolu makaron, 5 bin 480 boş makaron, 2 kompresör, 2 dolum makinası, 1100 şeffaf poşet ele geçirilirken Y.S. (39) ve S.S. (41) gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.