Karabük'te Kaçakçılık Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı
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Karabük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 7 bin makaron ile 55 kilogram tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan R.A hakkında adli işlem başlatıldı.
Karabük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 55 kilogram tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.A hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel