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Karabük'te Kaçakçılık Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı

Karabük'te Kaçakçılık Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

Karabük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 7 bin makaron ile 55 kilogram tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan R.A hakkında adli işlem başlatıldı.

Karabük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 55 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.A hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Karabük Güncel Haberler

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