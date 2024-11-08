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Karabük'te Kaçakçılık Operasyonu: İki Zanlı Yakalandı

Karabük'te Kaçakçılık Operasyonu: İki Zanlı Yakalandı
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Karabük'te düzenlenen operasyon sonrasında gizli kameralar ve çeşitli elektronik eşyalar ele geçirildi. Zanlılar, kaçakçılıkla mücadele yasasına muhalefet etmekten tutuklandı.

Karabük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce "casus kamera" olarak adlandırılan ve satışı yasak olan gizli kameraları çeşitli emtialar içerisine gizleyerek internet üzerinden satışını yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda içerisinde gizli kamera ve ses kayıt cihazları bulunan çok sayıda duman dedektörleri, powerbanklar, şarj adaptörleri, kül tablaları, dijital masa üstü saatleri, analog masa üstü saatleri, duvar saatleri, kol saatleri, elektrik prizleri, seyyar prizler, buat kapakları, avize kapakları, spot led lambalar, oda kokuları, hesap makineleri, kalemler, termometreler, anahtarlıklar, ses bombaları, masa üstü süs eşyası, yaka düğmesi, kar küresi, Atatürk büstleri, heykel saatler, gaz lambaları, radyolar ve müzik kutuları ele geçirildi.

Ayrıca çok sayıda yapıma hazır halde bulunan elektronik devre, elektronik kart, gizli kamera, gizli mikrofon, batarya, anten ve aç kapa anahtarlar bulundu.

Şüpheliler E.İ. ve E.İ. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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