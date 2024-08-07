Karabük'te kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 2 iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, sanayi tipi sigara sarma makinesi, 65 elektronik sigara, 43 paket tütünle doldurulmuş sigara, 330 içi tütünle doldurulmuş sigara, 56 elektronik sigara likiti, 28 elektronik sigara süngeri, 1700 boş sigara kutusu, 800 boş sigara ambalaj poşeti, 2 bin 900 sigara filtresi, 7 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 14 kutu kaçak nargile tütünü, hassas terazi, 3 kilo 282 gram bandrolsüz kıyılmış tütün, 10 kilo 795 gram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.