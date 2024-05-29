Karabük'te Kaçakçılık Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Karabük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sigara sarma makinesi, hava kompresörü, kıyılmış tütün ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Karabük'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Aramada, sigara sarma makinesi, hava kompresörü, 2 kilo 388 gram kıyılmış tütün, 1880 içi tütün doldurulmuş makaron, 3 bin 400 bandrolsüz boş makaron, 250 ambalaj poşeti ve 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.
Zanlı ekipler tarafından gözaltına alındı.