Karabük'te Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonunda Yakalanan 1 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı
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Karabük'te gerçekleştirilen operasyonda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi hakkında işlem yapıldı.
Karabük'te kaçak tütün ve makaron operasyonunda yakalanan 1 kişi hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan aramalarda 3 sigara sarma makinası, 3 bin 500 doldurulmuş sigara, 23 bin 400 farklı markalarda boş makaron, 23 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.
Şüpheli B.Ü. hakkında 5607 SKM Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel