Karabük'te Kaçak Tütün Operasyonu: Bir Zanlı Yakalandı

Karabük'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 bin 550 gram kıyılmış tütün, 4 bin 540 doldurulmuş makaron ve 7 adet 60 mililitrelik elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.