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Karabük'te Kaçak Tütün Operasyonu: Bir Zanlı Yakalandı

Karabük'te Kaçak Tütün Operasyonu: Bir Zanlı Yakalandı
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Karabük'te düzenlenen operasyonda, 4 bin 550 gram kıyılmış tütün, 4 bin 540 doldurulmuş makaron ve 7 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Bir zanlı adliyeye sevk edildi.

Karabük'te düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 bin 550 gram kıyılmış tütün, 4 bin 540 doldurulmuş makaron ve 7 adet 60 mililitrelik elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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