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Karabük'te Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Karabük'te Kaçak Kazı Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Karabük'te jandarma ekipleri, kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladıkları 5 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Karabük'te kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

Operasyonda, yılan kamera, pointer ve pointere ait başlık, gaz maskesi, 2 el lambası, 3 baret, 10 çift eldiven, zincirli el vinci, 2 metre uzunluğunda zincir, 2 levye, 4 halat, urgan ip, 2 murç, 2 kazma, 2 balyoz, 4 kürek ve 7 kova ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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