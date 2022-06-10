Karabük'te kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı - Haberler

Karabük'te kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'ün Yenice ilçesinde kaçak kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde kaçak kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hisar köyü Dikmentepe mevkisindeki ormanlık arazide tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Operasyon düzenleyen ekipler, Y.Ö. (49), S.A. (44), İ.B. (53) ve D.D'yi (53) kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Operasyonda jeneratör, manivela, hilti, kazma, kürek, demir kazık, bakır kablo ve balta gibi kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AA / Ahmet Özler - Güncel