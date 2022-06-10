Karabük'te kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı Karabük'ün Yenice ilçesinde kaçak kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı. Karabük'ün Yenice ilçesinde kaçak kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hisar köyü Dikmentepe mevkisindeki ormanlık arazide tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, Y.Ö. (49), S.A. (44), İ.B. (53) ve D.D'yi (53) kazı yaparken suçüstü yakaladı. Operasyonda jeneratör, manivela, hilti, kazma, kürek, demir kazık, bakır kablo ve balta gibi kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. AA / Ahmet Özler - Güncel Karabük Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karabük'te kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.