Karabük'te Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
Karabük'te düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 4 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan şüphelileri suçüstü yakalarken, çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük merkezde kaçak kazı operasyonu düzenlendi.
Operasyonda izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı, jeneratör, 2 delici kırıcı alet ve 12 uç ile 8 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel