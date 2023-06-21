Karabük'te Kaçak İçki Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Karabük'te düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, farklı markalarda gümrük kaçağı 100 viski, 203 boş viski şişesi, çok sayıda viski kapağı ve jelatini ile 3 litre el yapımı viski ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, zanlılar M.K. ve R.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların savcılık sorgusu sürüyor.