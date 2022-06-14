Karabük'te jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haberler

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Karabük'te jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Karabük'te, jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Karabük'te, jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş ve jandarma personelinden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Gürel, yaptığı konuşmada, "Kolluk kuvvetlerimizin önemli bir parçasını oluşturan, ülkemizin iç güvenliğini sağlayan jandarma teşkilatımız; eğitimli personeli, donanımı, disiplini, vatan sevgisi, üstün vazife bilinci ve kabiliyetiyle 183 yıldır görev ve sorumluluklarını azim ve kararlılıkla yerine getirmektedir." diye konuştu.

Daha sonra Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gü???????müş tarafından çelenk sunuldu.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Jandarma Karabük Gümüş Güncel Haberler

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