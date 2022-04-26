Karabük'te izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
AA - Ahmet Özler - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Karabük'te izinsiz kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.
KARABÜK (AA) - Karabük'te izinsiz kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukur köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, N.K (25), S.K (25), F.Ö'yü (27) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.
AA / Ahmet Özler - Güncel