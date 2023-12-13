Karabük'te istinat duvarında asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı
Karabük'te F.A. idaresindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek, bir sitenin istinat duvarında asılı kaldı. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te istinat duvarında asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.
5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 59. Sokak'ta F.A. idaresindeki 67 NR 060 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek, bir sitenin istinat duvarında asılı kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.