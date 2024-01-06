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Karabük'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatan resim sergisi açıldı

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Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen sergide, Gazze'deki saldırıları anlatan karikatürler ve resimler yer alıyor. Sergi 2 gün boyunca ziyarete açık olacak.

Karabük'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatan resim sergisi açıldı.

Filistin'e Destek Platformu tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, Gazze'deki çocuklar ile sivillere yönelik saldırıların resmedildiği karikatürler ve resimler yer alıyor.

Sergi, 2 gün ziyarete açık kalacak.

Hastanenin bahçe duvarının bir bölümü çöktü

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçe duvarının bir bölümünde küçük çaplı çökme meydana geldi.

Duvardan kopan taşlar yola düştü. Taşlar yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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