Karabük'te İşçi Kolu Merdaneye Sıkıştı
Karabük'te bir haddehanede çalışan işçi, kolu merdaneye sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İşçi hastanede tedavi altına alındı.
Karabük'te, demir ve çelik madeninin eritildiği fırında (haddehane) çalıştığı sırada kolu merdaneye sıkışan işçi hastanede tedavi altına alındı.
Üniversite Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir haddehanede çalışan N.K'nin (41) kolu merdaneye sıkıştı.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kolu sıkıştığı yerden çıkarılan işçi, önce kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının tedavisi sürüyor.