Karabük'te İşçi Kafasına Demir Çarpması Sonucu Hastaneye Kaldırıldı
Karabük'te bir demir-çelik fabrikasında çalışan işçi R.S, kafasına demir çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Karabük'te kafasına demir çarpan işçi hastanede tedavi altına alındı.
Üniversite Mahallesi'nde demir ve çelik madeninin eritildiği fırında (haddehane) çalışan R.S'nin kafasına demir çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.