Karabük'te iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı Karabük'te iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Karabük'te iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. İl merkezinde bulunan iş merkezindeki bir giysi dükkanına gelen biri kadın 2 şüpheli, kıyafet seçmeye başladı. Dükkanın önündeki tezgahta bulunan bazı ürünleri kıyafetinin altına saklayan kadın, oradan uzaklaştı. Etrafı gözetlediği anlaşılan erkek şüpheli de, kadının ayrılmasının ardından kayıplara karıştı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarınca görüntülenen hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerine gelen 2 şüpheliden birinin etrafı kontrol etmesi diğerinin ise tezgahlardaki ürünleri saklayarak kaçması yer alıyor. Güncel AA / Ahmet Özler Karabük Güncel Haberler

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