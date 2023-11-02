Karabük'te iş yerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, K.Ö. isimli şahsın iş yerinde uyuşturucu faaliyetleri olduğunu tespit etti. Operasyonda 856 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük'te iş yerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu ile ilgili faaliyetleri olduğunu tespit ettiği K.Ö. isimli şahsın iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda ağırlığı 856 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK