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Karabük'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Karabük'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Mahallesi İsmail Hakkı Özkan Sokak'taki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Safranbolu İtfaiye Karabük Güncel Haberler

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