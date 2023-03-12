Karabük'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atatürk Mahallesi İsmail Hakkı Özkan Sokak'taki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Güncel