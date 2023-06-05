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Karabük'te İş Kazası: İşçi Yaralandı

Karabük'te İş Kazası: İşçi Yaralandı

Güncel Haberler

Karabük'te bir haddehanede çalışan işçi, ayağının üzerinden iş makinesinin geçmesi sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Karabük'te bir haddehanede çalışan işçi, ayağının üzerinden iş makinesinin geçmesi sonucu yaralandı.

Olay, Üniversite Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik haddehanesinde meydana geldi. K.K. (24) isimli işçi, ayağının üzerinden iş makinesinin geçmesi sonucu yaralandı. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karabük Güncel Haberler

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