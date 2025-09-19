Haberler

Karabük'te İnşaat Sahası Yanında Yol Çöktü

Karabük'te 100. Yıl Mahallesi'nde bir inşaat sahasının yanındaki yolun bir bölümünde çökme yaşandı. Olay sonrası sağlık, polis ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı ve yol araç trafiğine kapatıldı.

Karabük'te inşaat sahasının yanındaki yolun bir bölümünde çökme meydana geldi.

100. Yıl Mahallesi 1048. Sokak'ta bir inşaat sahasının yanındaki yolun bir bölümü çöktü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı yol, araç ulaşımına kapatıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
