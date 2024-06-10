Karabük'te İlkokul Öğrencilerine ATV ve Motosiklet Sürüş Eğitimi Verildi

Karabük'te düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencilerine arazi aracı ATV ve motosiklet sürüş eğitim verildi.

Müzekent Motosiklet Kulübü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla motosikleti tanıma ve sürüş eğitimi etkinliği düzenledi. Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu'ndaki etkinlikte yunus timleri ve kulüp üyeleri, öğrencilere motosiklete nasıl binileceğine dair bilgilendirmelerde bulundu.

Kulüp başkanı Celil Özdemir de motosiklet kullanırken kask, mont, dizlik ve eldivenin önemini öğrencilere anlattı. Bilgilendirmenin ardından öğrenciler, büyüklerin gözetiminde yaş gruplarına uygun ATV ve motosikletleri sürdü.

Özdemir, gazetecilere, gençlere motosikleti bilinçli ve güvenli kullanmaya yönelik eğitimler verdiklerini belirterek, "ATV'lerimiz, iki tekerlekli motosikletlerimizle çocukları motosiklete alıştırma sürecimiz devam ediyor. Her yıl bu etkinlikleri kulüp olarak organize ediyoruz." dedi.