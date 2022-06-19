Karabük'te ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 69 hacı adayı, Karabük'ten dualarla uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 69 hacı adayı, Karabük'ten dualarla uğurlandı. Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi. Vali Fuat Gürel, burada yaptığı konuşmada, "Allah yolculuklarınızı hayırlı etsin, güle güle gidin, güle güle gelin inşallah. Allah ibadetinizi kabul etsin." dedi. Kafilenin en geç hacı adayı 11 yaşındaki Muhammed Çelikbilek'i tebrik eden Vali Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, güle güle gidip gelmesi ve haccının kabul olması temennisinde bulundu. İl Müftü Vekili Mahmut Emin tarafından yapılan duanın ardından hacı adayları kutsal topraklara yolcu edildi. Uğurlama programında, hacı adayları yakınlarına veda ederken gözyaşlarını tutamadı. AA / Orhan Kuzu - Güncel Diyanet İşleri Başkanlığı Karabük Güncel Haberler

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