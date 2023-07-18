Karabük'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Karabük'te, kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilik Büyük Toplantı Salonunda Karabük Valisi Fuat Gürel'in başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Osman Sak, ilçe kaymakamları, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürler ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

2023 yılının 2. Döneminde kentte gerçekleştirilen yatırımları görüşmek, koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmesini yapmak olduğunu ifade eden Vali Fuat Gürel, "İlimizde, 2023 yılında ulaştırma sektöründe 21, eğitim sektöründe 51, kültür-turizm sektöründe 13, tarım sektöründe 72, enerji sektöründe 4, sağlık sektöründe 5, diğer kamusal hizmetleri sektöründe 13 olmak üzere toplam 179 proje ve iş yürütülmüştür" dedi.

Yürütülen 179 proje ve işin toplam proje bedelini 11 milyar 517 milyon 797 bin lira olarak açıklayan Gürel, "Bu projelere önceki yıllarda 3 milyar 369 milyon 522 bin lira olurken dönem sonu itibariyle de 610 milyon 833 bin lira harcama yapılmıştır. Projelerin 2023 yılı ödenekleri 1 milyar 443 milyon 451 bin liradır. İl Koordinasyon Kurulumuzun 2023 yılı 2.Dönem Toplantısının ilimiz yatırımları için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Fuat Gürel yatırımcı bölge müdürleri ve daire müdürlerine söz vererek 2022 yılında başlanan ve yapımı devam eden projeler ile 2023 yılında planlanan yatırımlarla ilgili bilgi aldı. - KARABÜK