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Karabük'te İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi

12 Aralık 2023 14:45 Güncelleme: 14:46 Abone Ol

Karabük'te Vali Mustafa Yavuz başkanlığında yapılan İl İdare Şube Başkanları toplantısına kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri katıldı. Toplantıda kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması, koordinasyon ve işbirliği konuları ele alındı. Vali Yavuz, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına vatandaş memnuniyeti odaklı çalışmaları ve işbirliği yapmaları talimatını verdi.