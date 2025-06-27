Karabük'te İkili Mesleki Eğitim Projesinin İlk Mezunları Törenle Belgelerini Aldı

Karabük'te İkili Mesleki Eğitim Projesinin İlk Mezunları Törenle Belgelerini Aldı
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Karabük'te İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KARDEMİR işbirliğiyle düzenlenen İkili Mesleki Eğitim projesinin ilk mezunları belgelerini aldı. Törende eğitimlerin önemi ve sanayi için nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi vurgulandı.

Karabük'te sanayi-okul işbirliğinin önemli bir örneği olan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işbirliğinde düzenlenen "İkili Mesleki Eğitim Uygulamasının" ilk mezunları düzenlenen törenle belgelerini aldı.

KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki törene, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, KARDEMİR İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Karakuş, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, kurum müdürleri, KARDEMİR çalışanları, veliler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, "Eğitim, bir milletin kaderini değiştiren en güçlü silahtır." sözünü hatırlatarak, KARDEMİR ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 4 yıl önce imzalanan protokol kapsamında eğitimlerini tamamlayan 30 öğrencinin nitelikli iş gücüne katılmaya hazırlandığını, projenin hem öğrencilerin geleceği hem de Türkiye'nin sanayi üretimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Proje ile öğrencilerin teorik bilgilerin yanı sıra gerçek iş ortamlarında pratik deneyim kazandığını belirtilen Akbaş, proje kapsamında 102 öğrencinin eğitimlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Akbaş, KARDEMİR'in sağladığı maddi ve teknik destekle öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirerek geleceğin nitelikli çalışanları olma yolunda ilerlediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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