Karabük'te iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA - Ahmet Özler - Güncel
 - Güncelleme:
Karabük'te iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Karabük'te iki ayrı trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te iki ayrı trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Beşbinevler Mahallesi'nde E.Ö. idaresindeki 78 ABA 033 plakalı otomobil ile H.S'nin kullandığı 78 BV 572 plakalı otomobil, 107 ve 130. sokakların birleşiminde çarpıştı.

Kazada, otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda Ş.K. yönetimindeki 78 ABB 790 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu A.A'ya çarptı.

Kazalarda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, cipin yayaya çarpma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Otomobil, Karabük, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title