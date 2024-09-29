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Karabük'te İki Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Karabük'te İki Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı
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Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazalardan birinde otomobil su kanalına devrilirken, diğerinde çimento yüklü tır kontrolden çıktı.

Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Y.C. idaresindeki 78 BA 175 plakalı otomobil, Kapullu Mahallesi 910. Cadde'de kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

Kazada otomobildeki S.C. ve S.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük-Bartın kara yolu Soğuksu mevkisindeki kazada ise 37 ACM 904 plakalı çimento yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

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