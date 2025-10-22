Haberler

Karabük'te İki Trafik Kazası: İki Yaralı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı. İlk kazada bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarparak ciddi yaralanmasına yol açtı. Diğer kazada motosiklet sürücüsü bir otomobille çarpışarak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

E.A. idaresindeki 67 AY 399 plakalı otomobil, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Z.Y'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Z.Y. yaralandı, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Z.Y'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Motosiklet sürücüsü yaralandı

100. Yıl Mahallesi 1002 Cadde'deki kazada ise A.K'nin kullandığı 39 ACP 945 plakalı motosiklet, K.Ç. yönetimindeki 78 ACF 029 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü A.K. yaralandı, ihbar üzerine kaza sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
