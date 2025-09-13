Haberler

Karabük'te İki Otomobilin Çarpıştığı Trafik Kazasında 6 Yaralı

Karabük'te İki Otomobilin Çarpıştığı Trafik Kazasında 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Eskipazar ilçesi Ortaköy kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bolu yönünden Karabük yönüne giden E.K. yönetimindeki 34 MYU 832 plakalı otomobil ile M.D. idaresindeki 34 GMV 60 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerden M.D. ile yanındaki M.D., A.D., E.D. (12) ve bebek M.D. ile diğer araçtaki N.Ö. (72) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin il müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Alperen Şengün'den canlı yayında itiraf: Ona en iyi Rolex'i alacağım

Maç sonu canlı yayında açıkladı: Ona en iyi Rolex'i alacağım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı

Gece yarısı yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.