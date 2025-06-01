Karabük'te İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 8 Kişi Yaralandı

Karabük'te İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 8 Kişi Yaralandı
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Safranbolu ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i çocuk toplam 8 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Karabük- Bartın karayolunun İnceçay köyü mevkisinde meydana geldi. K.A. yönetimindeki 34 GNA 814 plakalı otomobil, İ.K. yönetimindeki 78 ABZ 897 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleriyle birlikte 1'i çocuk toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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