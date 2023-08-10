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Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Beşbinevler Mahallesi 107 No'lu Sokak'ta ilerleyen M.Ş.A. yönetimindeki 06 BH 905 plakalı otomobil ile M.D. idaresindeki 78 BN 640 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü M.Ş.A, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırıma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

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