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Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesi'nde ilerleyen Hakan Y. yönetimindeki 78 AV 915 plakalı otomobil ile Emine A. idaresindeki 42 ABP 350 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Emine A. yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye götürdü.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel

Şirinevler Karabük Güncel Haberler

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