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Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

E.K. idaresindeki 78 SD 310 plakalı otomobil, Emek Kavşağı'nda B.Ç. yönetimindeki 34 GIM 479 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 34 GIM 479 plakalı otomobildeki yolcu M.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.Y. ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü E.K'nin yapılan testte 1,96 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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