Karabük'te İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Karabük-Safranbolu kara yolunda meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İ.A. idaresindeki 37 AU 621 plakalı otomobil, Karabük- Safranbolu kara yolu Bulak Kavşağı'nda S.Ç.Y. yönetimindeki 06 EY 5955 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü S.Ç.Y. ile araçlardaki S.Y, S.Y. ve E.G. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel