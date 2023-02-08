Karabük'te iki katlı ahşap ev yandı Güncel Haberler Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. İlçeye bağlı Çavuşlu köyü Cevizli Mahallesi'nde Mustafa Şen'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri ve Eflani Orman İşletme Müdürlüğü personelinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği ev, kullanılamaz hale geldi. Kaynak: AA / Güncel Mustafa Şen İtfaiye Karabük Güncel Haberler

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