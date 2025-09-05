Karabük'te İki Ayrı Trafik Kazasında 3 Yaralı
Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralılara kaza yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.
H.K. idaresindeki 78 BE 551 plakalı otomobil, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde E.B. yönetimindeki 78 ACA 301 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosikletteki sürücü ile R.E.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kayabaşı Mahallesi'ndeki diğer kazada ise B.B.A. idaresindeki 78 ABL 832 plakalı motosiklet, Hacı Alay Caddesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki 78 AAY 196 plakalı otomobile çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.