Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Safranbolu ilçesinden Karabük'e gelen S.B.Ş. idaresindeki 34 AEY 719 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen E.A. yönetimindeki 34 CAA 969 plakalı motosiklet ile Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer kaza ise Beşbinevler Mahallesi'nde meydana geldi.

52. Sokak'ta duraklayan otomobilden inemeye çalışan F.B. henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek yere düştü.

Kafasından darbe alan ve yaralanan kadın, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.