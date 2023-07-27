Karabük'te ihtiyaç sahibi engellilere yardım dağıtıldı

Karabük'te Türkiye Sakatlar Derneği tarafından ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye, konuşan saat, beyaz baston, koltuk değneği ve tekerlekli sandalye aküsü dağıtımı yapıldı. Dağıtım törenine Vali Gürel ve AK Parti Karabük milletvekili Cem Şahin de katıldı.

Karabük'te ihtiyaç sahibi engellilere 35 tekerlekli sandalye, 13 konuşan saat, 10 beyaz baston, 20 koltuk değneği ve 3 tekerlekli sandalye aküsü dağıtımı yapıldı.

Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi, ihtiyaç sahibi engellilere yönelik KARDEMİR'in desteğiyle satın aldığı tekerlekli sandalye, akıllı saat ve bastonların dağıtımı için tören düzenledi.

Törende konuşan Vali Gürel, Karabük'ün engellilere sahip çıkan bir il olduğunu belirtti.

Gürel, "Engellilerin topluma kazandırılması için elimizden geleni yapıyoruz. Engelli vatandaşlarımıza yönelik her geçen gün artarak destekler veriliyor. Bir engelli kardeşimizin ihtiyaçları muhakkak tedarik edilir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük milletvekili Cem Şahin, sosyal yardım noktasında KARDEMİR'den her zaman destek gördüklerini aktardı.

Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi Başkanı Muhittin Yılmaz da 27 yıldır Karabük'te hizmet verdiğini ve engelli bireylerin toplum içinde hak ettiği yeri bulması için bir dizi çalışmalar yapan bir dernek olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından tekerlekli sandalye, akıllı saat, beyaz baston, koltuk değneği ve tekerlekli sandalye aküsü ihtiyaç sahibi engellilere dağıtıldı. - KARABÜK