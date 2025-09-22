Karabük'te Hükümlü Gizli Bölmede Yakalandı

Karabük'te hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, evindeki gizli bölmede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği, Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürütüldü.

Hakkında, "güveni kötüye kullanma, birden fazla kişi ile tehdit ve silahla tehdit" suçlarından toplam 3 yıl 9 ay hapis ve adli para cezası bulunan A.Y, ikametindeki gizli bölmede yakalandı.

Hükümlü, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.