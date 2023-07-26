Karabük'te buğday, arpa, tritikale ve siyez buğdayı yetiştirilen alanlarda hasat işlemleri devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, biçerdöverleri kontrol etti.

Karabük'te hububat hasadı devam ediyor.

116 bin dekar alanda buğday, 38 bin dekar alanda arpa, 23 bin dekar alanda tritikale ve bin 600 dekar alanda siyez buğdayı yetiştirilen kentte, hasat işlemleri gerçekleştiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, hasat döneminin başlamasıyla arazilerde biçerdöverleri dane kaybına karşı kontrol etti.