Karabük'te Hırsızlık Yapan Şahıs Görüntü İncelemesi Sonucu Yakalandı

Karabük'te bir inşaat alanında gerçekleşen hırsızlık olayının ardından polis ekipleri, 40 GB'lık görüntü incelemesi yaparak şüpheliyi tespit etti ve gözaltına aldı. Zanlının ikamet ve aracında yapılan aramalarda çeşitli hırsızlık malzemeleri ele geçirildi.

Karabük'te, inşaat alanında hırsızlık yapan bir kişi polis ekiplerinin 40 GB'lık görüntü incelemesinin ardından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Çağlayan Sokak'ta KARDEMİR Havuzlu Bahçe inşaat alanında hırsızlık ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli şahıs veya şahısların tespiti ve yakalanması için başlattıkları çalışmada 29 Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarına ait yaklaşık 40 GB görüntüyü inceledi. Olayın görgü tanığı olabileceği değerlendirilen 6 kişi ile de görüşen ekipler, olayın faalinin 9 adet suç kaydı bulunan F.K. olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışma sonucu zanlı yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın ikamet ve aracında yapılan aramalarda; 10 metre bakır kablolu kaynak makinesi, birer adet parmak taşlama makinesi, 50 metre seyyar kablo, 50 metre seyyar kablo, büyük boy ve küçük boy spiral makinesi, karıştırıcı ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edilirken, zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzurunu ve güvenliğini bozacak her türlü suçun önlenmesine, vatandaşların canına ve malına zarar veren faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ve mücadelenin durmaksızın devam edeceğini açıkladı. - KARABÜK