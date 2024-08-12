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Karabük'te Hırsızlık ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Karabük'te düzenlenen hırsızlık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskipazar ilçesinde 3 kişinin aracında arama yaptı. Aramada, sentetik ecza hap, sıvı sentetik uyuşturucu ham maddesi, uyuşturucu emdirilmiş kağıt ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu ilçesinde 1 kişinin üzerinde ve evinde arama yaptı. Aramada, kök kenevir, kubar esrar, ruhsatsız kurusıkı tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheliye ruhsatsız kurusıkı tabanca bulundurmaktan idari para cezası uygulandı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Bahçeden hırsızlık yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu ilçesinde bahçeden hırsızlık yapıldığı ihbarının alınması üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 şüpheli çaldıkları malzemeler ile ormanlık alanda yakalandı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Karabük'te düzenlenen hırsızlık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskipazar ilçesinde 3 kişinin aracında arama yaptı.

Aramada, 2 bin 784 sentetik ecza hap, sıvı sentetik uyuşturucu ham maddesi, 19 farklı ebatlarda uyuşturucu emdirilmiş kağıt, 17 bin 965 lira uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu ilçesinde 1 kişinin üzerinde ve evinde arama yaptı.

Aramada, 6 kök kenevir, 30 gram kubar esrar ve ruhsatsız kurusıkı tabanca ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliye ruhsatsız kurusıkı tabanca bulundurmaktan 8 bin 322 lira idari para cezası uygulandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bahçeden hırsızlık yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu ilçesinde bahçeden hırsızlık yapıldığı ihbarının alınması üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 şüpheli çaldıkları malzemeler ile ormanlık alanda yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor

Kaynak: AA / Güncel

Safranbolu Operasyon Eskipazar Jandarma Kenevir 3.Sayfa Güncel Haberler

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