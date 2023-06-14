Karabük'te hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyonda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet cep telefonu, 3 adet televizyon ve tıraş makinesi ele geçirildi. Şüphelilerin ifadeleri ve gözaltı işlemleri sırasında kentte meydana gelen faili meçhul 11 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Karabük'te hırsızlık şüphelisi 10 kişi adliyeye sevk edildi

KARABÜK Karabük'te hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte hırsızlığın önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ve Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda K.B., M.Ş., M.B., B.Ö., A.G., İ.Y. ve H. T. isimli şahıslar ikametlerinde yakalanarak gözaltına alınırken ikamette yapılan aramada 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet cep telefonu, 3 adet televizyon ve tıraş makinesi ele geçirildi. Operasyon sırasında evlerinde bulunmayan F.A., E.U. ile E.K. isimli şüpheliler de ekiplerin çalışmalarıyla kısa sürede yakalanırken, firari şüpheli M.D.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, şüphelilerin ifadeleri ve gözaltı işlemleri sırasında kentte meydana gelen faili meçhul 11 hırsızlık olayı aydınlatıldığı belirtilerek, "Şahısların teknik takip sürecinde başta evden, işyerinden ve kurumdan hırsızlık olmak üzere yağma, tefecilik, fuhuşa aracılık etmek, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Uyuşturucu Madde Ticareti suçlarını işledikleri tespit edilmiş, bu suçlardan toplamda 19 ayrı hırsızlık suçu işlendiği tespit edilmiştir" denildi.