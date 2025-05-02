Karabük'te Hırsızlık Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Karabük'te düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Kurtuluş Mahallesi'nde müstakil evden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Saha çalışmaları yapan ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliler A.D, H.M. ve M.O'nun yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

H.M.'yi il merkezinde yakalayarak gözaltına alan ekipler, A.D. ve M.O'nun il dışından Karabük'e otobüsle geldiklerinin tespit edilmesi üzerine gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, Bölge Trafik Uygulama Noktasında gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bu arada zanlıların evden çaldıkları değerlendirilen kesim motoru, 2 olta, tüfek ve matkap sahibine teslim edilmek üzere geri alındı.