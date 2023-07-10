Karabük'te Heyelan Nedeniyle Ulaşım Sorunu

Karabük'ün merkez ve Eskipazar ilçelerinde sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım sağlanamıyor. Heyelanlar sebebiyle birçok yol trafiğe kapatıldı ve alternatif yollar kullanılmaya başlandı. Heyelan ve taşkın nedeniyle araç geçişine kapalı olan yollar için çalışmalar sürdürülüyor.

Karabük'te sağanağın ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle merkez ve Eskipazar ilçelerinde bazı köy yollarında ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı Pirinçlik-Sipahiler-Karaağaç köyü grup yolunun, aşırı yağış sonrası oluşan heyelan sebebiyle trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Düzçam, Güneşli ve Kadıköy köyleri için Akören-Kaleköy grup yolunun, Sipahiler ve Karaağaç köyleri için Şenler köy yolunun alternatif olarak kullanılabildiği; merkez ilçeye bağlı Salmanlar-Demirciler grup yolunun heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldığı, alternatif yol açılması çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Eskipazar ilçesinin Köyceğiz-Babalar köy grup yolundaki köprünün aşırı yağış sonrası hasar gördüğü ve yolun ulaşıma kapandığı aktarılan açıklamada, Üçevler köyü içinden geçen ve Çavuşlar Mahallesi'ne ulaşan yolun alternatif olarak kullanılabildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, Eskipazar'da Sofular merkez, Ören ve Kirazlar mahallelerine giden yolun üç ayrı noktadaki heyelan ve taşkın nedeniyle araç geçişine kapandığı ve alternatif yol açma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.